Мальорка - Барселона: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Испании

Мальорка примет Барселону в рамках 28-го тура Ла Лиги. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В субботу, 13 июня, Мальорка сыграет с Барселоной в рамках 28-го тура чемпионата Испании, который возобновили после паузы из-за пандемии коронавируса.

Поединок состоится на стадионе Эстадио де Сон-Моис в Пальма де Майорка и будет проводиться без зрителей.В своей истории команды встречались 64 раза, из которых 16 побед на счету Мальорки, а 36 поединков выиграли каталонцы.

Что касается предстоящего поединка, то, по мнению букмекеров, явным фаворитом этого противостояния являются гости поля. Так, в компании William Hill на победу “сине-гранатовых“ установили коэффициент 1.25, в то время как триумф хозяев оценили в 11.00. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 6.50.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365, где установили следующие коэффициенты: победа Мальорки - 12.00, победа Барселоны - 1.25, ничья - 6.00.

Напомним, Барселона является лидером турнирной таблицы Ла Лиги, набрав 58 баллов. У Мальорки 25 пунктов и она располагается на 18-й строчке.

Отметим, что матч Мальорка - Барселона состоится 13 июня в 23:00 по киевскому времени.