Венгер: Барселона всегда покупала величайших игроков
Французский специалист уверен, что каталонцы подпишут форварда в летнее трансферное окно.
Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер высказался о кадровой ситуации в Барселоне.
“Барселона всегда покупала величайших игроков. Я не думаю, что Суареса необходимо менять. Но каталонцы могут подписать еще одного нападающего, потому что Суаресу и Месси необходим кто-то еще в связку, чтобы забивать больше голов.
Гризманн? Я все еще думаю, что на каком-то этапе он начнет забивать. Сейчас он не выглядит полностью адаптированным. Возможно, после карантина Антуан будет выглядеть свежее, ведь он по-прежнему хороший бомбардир.
“Я уверен, что Барселона подпишет еще одного нападающего“, - цитирует Венгера Goal со ссылкой на beIN SPORTS.
Ранее сообщалось, что Барселона возобновит переговоры о контракте с Месси.
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