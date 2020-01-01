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Венгер: Барселона всегда покупала величайших игроков

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Французский специалист уверен, что каталонцы подпишут форварда в летнее трансферное окно.
Арсен Венгер
Арсен Венгер
Getty Images

Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер высказался о кадровой ситуации в Барселоне.

“Барселона всегда покупала величайших игроков. Я не думаю, что Суареса необходимо менять. Но каталонцы могут подписать еще одного нападающего, потому что Суаресу и Месси необходим кто-то еще в связку, чтобы забивать больше голов.

Гризманн? Я все еще думаю, что на каком-то этапе он начнет забивать. Сейчас он не выглядит полностью адаптированным. Возможно, после карантина Антуан будет выглядеть свежее, ведь он по-прежнему хороший бомбардир.

“Я уверен, что Барселона подпишет еще одного нападающего“, - цитирует Венгера Goal со ссылкой на beIN SPORTS.

Ранее сообщалось, что Барселона возобновит переговоры о контракте с Месси.

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Теги: футбол, Арсен Венгер, Барселона, чемпионат Испании, Ла Лига
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