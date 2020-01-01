Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Севилья - Бетис 2:0 видео голов и обзор матча Ли Лиги

Комментариев: 0
В Испании состоялось севильское дерби.

Севилья - Бетис: видео голов и обзор матча
Севилья - Бетис: видео голов и обзор матча
www.sevillafc.es

Севилья обыграла Бетис в рамках 28 тура чемпионата Испании. Голы на счету Окампоса и Фернандо.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Севилья - Бетис:

Севилья - Бетис 2:0
Голы: Окампос, 56 (с пенальти), Фернандо, 62

Севилья: Вацлик - Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон (Эскудеро, 80) - Хордан, Фернандо, Торрес (Васкес, 80) - Окампос (Банега, 71), де Йонг (Эн-Несири, 71), Эль Хаддади (Сусо, 74)

Бетис: Роблес - Эмерсон, Сидней (Феддал, 46), Бартра, Морено (Педраса, 78) - Аленья (Хоакин, 69), Г. Родригес, Каналес - Фекир, Иглесиас (Морон, 69), Тельо (Лайнес, 61)

Предупреждения: Эмерсон, Бартра

Поделись:
Теги: футбол, Севилья, Бетис, чемпионат Испании, Ла Лига, видео голов, обзор матча
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь