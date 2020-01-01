Севилья - Бетис 2:0 видео голов и обзор матча Ли Лиги

В Испании состоялось севильское дерби.

Севилья - Бетис: видео голов и обзор матча www.sevillafc.es

Севилья обыграла Бетис в рамках 28 тура чемпионата Испании. Голы на счету Окампоса и Фернандо.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Севилья - Бетис:

Севилья - Бетис 2:0

Голы: Окампос, 56 (с пенальти), Фернандо, 62

Севилья: Вацлик - Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон (Эскудеро, 80) - Хордан, Фернандо, Торрес (Васкес, 80) - Окампос (Банега, 71), де Йонг (Эн-Несири, 71), Эль Хаддади (Сусо, 74)

Бетис: Роблес - Эмерсон, Сидней (Феддал, 46), Бартра, Морено (Педраса, 78) - Аленья (Хоакин, 69), Г. Родригес, Каналес - Фекир, Иглесиас (Морон, 69), Тельо (Лайнес, 61)

Предупреждения: Эмерсон, Бартра