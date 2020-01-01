Бетис уступил Севилье в первом матче после возобновления Ла Лиги

Хозяевам удалось отметится дважды.

Чемпионат Испании вернулся после карантина, вызванного пандемией коронавируса. В рамках матча 28 тура Севилья победила Бетис со счетом 2:0.

Сначала с пенальти забил Лукас Окампос, а через несколько минут Фернандо отметился точным ударом после подачи с углового.

Севилья - Бетис 2:0

Голы: Окампос, 56 (с пенальти), Фернандо, 62

Севилья: Вацлик - Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон (Эскудеро, 80) - Хордан, Фернандо, Торрес (Васкес, 80) - Окампос (Банега, 71), де Йонг (Эн-Несири, 71), Эль Хаддади (Сусо, 74)

Бетис: Роблес - Эмерсон, Сидней (Феддал, 46), Бартра, Морено (Педраса, 78) - Аленья (Хоакин, 69), Г. Родригес, Каналес - Фекир, Иглесиас (Морон, 69), Тельо (Лайнес, 61)

Предупреждения: Эмерсон, Бартра