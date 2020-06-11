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Ла Лига отстранила игрока Барселоны от тренировок с командой из-за нарушения протокола

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Нелсон Семеду посетил вечеринку.
Нелсон Семеду
Нелсон Семеду
Getty Images

Барселона сообщила, что согласно постановлению руководства Ла Лиги, защитник команды Нелсон Семеду был вынужден пропустить тренировку команды.

Причиной такого решения является посещение игроком вечеринки в компании 19 человек с нарушением протокола и игнорированием правила социального дистанцирования.

Таким образом, португалец тренировался в индивидуальном порядке.

Отмечается, что теперь Семеду должен сдать еще один тест на коронавирус.

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Теги: футбол, Барселона, чемпионат Испании, Ла Лига, Нелсон Семеду
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