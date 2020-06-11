Ла Лига отстранила игрока Барселоны от тренировок с командой из-за нарушения протокола
Нелсон Семеду посетил вечеринку.
Барселона сообщила, что согласно постановлению руководства Ла Лиги, защитник команды Нелсон Семеду был вынужден пропустить тренировку команды.
Причиной такого решения является посещение игроком вечеринки в компании 19 человек с нарушением протокола и игнорированием правила социального дистанцирования.
Таким образом, португалец тренировался в индивидуальном порядке.
Training session with available first team players. N. Semedo did not train as per protocol established by La Liga. pic.twitter.com/Fl3iaLODFu— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) June 11, 2020
Отмечается, что теперь Семеду должен сдать еще один тест на коронавирус.
Полная версия правил