Реал отказался продавать своего таланта за 110 млн евро
ПСЖ хотел заполучить юного игрока.
Руководство мадридского Реала отклонило предложение ПСЖ по возможному приобретению Винисиуса Жуниора, об этом сообщает Don Balon.
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По информации источника, французский клуб готов был заплатить за 20-летнего нападающего 110 миллионов евро.
Однако “сливочные“ категорично ответили отказом, заявив, что не намерены расставаться с Винисиусом ни за какие деньги.
В текущем сезоне бразилец провел 28 матчей за Реал, в которых забил четыре гола.
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