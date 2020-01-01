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Реал отказался продавать своего таланта за 110 млн евро

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ПСЖ хотел заполучить юного игрока.
Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор
Getty Images

Руководство мадридского Реала отклонило предложение ПСЖ по возможному приобретению Винисиуса Жуниора, об этом сообщает Don Balon.

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По информации источника, французский клуб готов был заплатить за 20-летнего нападающего 110 миллионов евро.

Однако “сливочные“ категорично ответили отказом, заявив, что не намерены расставаться с Винисиусом ни за какие деньги.

В текущем сезоне бразилец провел 28 матчей за Реал, в которых забил четыре гола.

Ранее стала известна судьба Хакими в Реале.

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Теги: Реал Мадрид, ПСЖ, футбол, Винисиус Жуниор
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