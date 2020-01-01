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Это`О: Хави должен вернуться в Барселону, ведь там играет Бог футбола

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Специалист должен воссоединиться с Месси.
Лионель Месси и Хави
Лионель Месси и Хави
Getty Images

Экс-нападающий Барселоны Самюэль Это`О заявил, что легенда каталонского клуба Хави, который сейчас тренирует в Катаре, должен возглавить “сине-гранатовых“.

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По мнению камерунца, испанец должен успеть совместно поработать с лидером Барселоны Лионелем Месси.

“Я сказал Хави, что он обязан вернуться в Барселону. Я сказал ему, что он обязан это сделать, ведь там пока играет Бог футбола - Лионель Месси.

Ранее они играли вместе, и в этом плане Хави будет легче, чем любому тренеру“, - приводит слова игрока Goal.com. со ссылкой на Cataluyna Radio.

Напомним, что Месси возобновил тренировки в общей группе.

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Теги: Самюэль Это`О, Хави, Барселона, футбол
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