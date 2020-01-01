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Сетьен: Судьба чемпионства в наших руках

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Каталонский клуб идет на первом месте в Ла Лиге.
Кике Сетьен
Кике Сетьен
Getty Images

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен поделился ожиданием от возобновления чемпионата Испании.

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“Футболисты прекрасно вернулись к тренировочному процессу и работают с большим удовольствием. Сейчас они выглядят более свежими и отдохнувшими, чем в марте.

Так что готовимся к рывку, который будет состоять из 11-ти туров. Считаю, что судьба титула в руках нашей команды“, - приводит слова Сетьена Tribal Football со ссылкой на Radio Marca.

Напомним, что первый матч после возобновления сезона Барселона проведет против Мальорки, который состоится в субботу, 13 июня. Начало матча запланировано на 23:00 по киевскому времени.

Ранее в Ла Лиге зафиксировали случай заболевания коронавирусом.

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Теги: Кике Сетьен, Барселона, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
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