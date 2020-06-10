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"Чертов нацист": Болельщики Райо Вальекано снова оскорбили Зозулю

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Команда украинца потерпела минимальное поражение.
Роман Зозуля
Роман Зозуля
www.albacetebalompie.es

В декабре прошлого года был прерван матч 20-го тура Сегунды между Райо Вальекано и Альбасете. Поединок был приостановлен из-за оскорблений в адрес Романа Зозули.

Сегодня, 10 июня, был доигран этот матч, в котором победу одержали Райо Вальекано (1:0).

Встреча проходила при пустых трибунах, однако болельщики Райо Вальекано в очередной раз нашли способ, как оскорбить украинского форварда.

По информации unionrayo, перед началом матча фанаты мадридского клуба вывесили несколько баннеров, один из которых был адресован украинцу: “Зозуля был и остается чертовым нацистом“.

Ранее сообщалось, что Зозуля кардинально изменил имидж.

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Теги: Роман Зозуля, Альбасете, Райо Вальекано, Сегунда, футбол
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