Бензема показал свой роскошный лимитированный суперкар

Такой же элитный автомобиль также есть в гараже Криштиану Роналду.

Нападающий Реала Карим Бензема похвастался фотографией своего роскошного автомобиля Bugatti Chiron, стоимостью 2,5 миллиона евро.

Данный суперкар является лимитированным - выпущено всего 500 машин. Chiron разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды, а его максимальная скорость - 420 км/ч. Примечательно, что такой же автомобиль есть в гараже португальского нападающего Криштиану Роналду.

Отметим, что в коллекции Бензема есть и другие дорогие авто, среди которых Lamborghini Aventador, Mercedes SLR McLaren и Rolls Royce Cullinam.

Ранее сообщалось, что юный защитник Манчестер Юнайтед подарил отцу роскошный Mercedes.