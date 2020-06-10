Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бензема показал свой роскошный лимитированный суперкар

Комментариев: 0
Такой же элитный автомобиль также есть в гараже Криштиану Роналду.
Карим Бензема
Карим Бензема
Getty Images

Нападающий Реала Карим Бензема похвастался фотографией своего роскошного автомобиля Bugatti Chiron, стоимостью 2,5 миллиона евро.

Данный суперкар является лимитированным - выпущено всего 500 машин. Chiron разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды, а его максимальная скорость - 420 км/ч. Примечательно, что такой же автомобиль есть в гараже португальского нападающего Криштиану Роналду.

Отметим, что в коллекции Бензема есть и другие дорогие авто, среди которых Lamborghini Aventador, Mercedes SLR McLaren и Rolls Royce Cullinam.

Ранее сообщалось, что юный защитник Манчестер Юнайтед подарил отцу роскошный Mercedes.

Поделись:
Теги: Карим Бензема, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании, вне игры, автомобиль, фото
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь