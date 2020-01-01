В Ла Лиге зафиксировали случай заболевания коронавирусом
Перед возобновлением сезона один из арбитров сдал положительный тест на COVID-19.
Чемпионат Испании возобновится севильским дерби между Севильей и Бетисом, которое состоится 11 июня. Перед рестартом сезона игроки и сотрудники клубов проходят тестирование на коронавирус.
Один из арбитров сдал положительный результат на COVID-19. Об этом сообщает Sport.es.
Рефери, имя которого не сообщается, уже отправился на карантин, и сможет продолжить работу только после того, как его два остальных теста окажутся отрицательными.
Ознакомьтесь также с расписанием ближайших туров Ла Лиги.
Полная версия правил