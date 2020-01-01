В Ла Лиге зафиксировали случай заболевания коронавирусом

Перед возобновлением сезона один из арбитров сдал положительный тест на COVID-19.

Чемпионат Испании возобновится севильским дерби между Севильей и Бетисом, которое состоится 11 июня. Перед рестартом сезона игроки и сотрудники клубов проходят тестирование на коронавирус.

Один из арбитров сдал положительный результат на COVID-19. Об этом сообщает Sport.es.

Рефери, имя которого не сообщается, уже отправился на карантин, и сможет продолжить работу только после того, как его два остальных теста окажутся отрицательными.

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