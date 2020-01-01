Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Ла Лиге зафиксировали случай заболевания коронавирусом

Комментариев: 0
Перед возобновлением сезона один из арбитров сдал положительный тест на COVID-19.
Ла Лига
Ла Лига
laliga.com

Чемпионат Испании возобновится севильским дерби между Севильей и Бетисом, которое состоится 11 июня. Перед рестартом сезона игроки и сотрудники клубов проходят тестирование на коронавирус.

Один из арбитров сдал положительный результат на COVID-19. Об этом сообщает Sport.es.

Рефери, имя которого не сообщается, уже отправился на карантин, и сможет продолжить работу только после того, как его два остальных теста окажутся отрицательными.

Ознакомьтесь также с расписанием ближайших туров Ла Лиги.

Поделись:
Теги: футбол, Ла Лига, чемпионат Испании
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь