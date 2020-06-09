Реал предложит Рамосу новый контракт

"Сливочные" предложат 34-летнему испанцу контракт, рассчитанный до 2022 года.

Мадридский Реал планирует подписать новый контракт с капитаном команды Серхио Рамосом.

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По информации издания AS, "сливочные" хотят сохранить в команде надежного защитника и готовы предложить ему соглашение до 2022 года.

Действующий контракт Рамоса с Королевским клубом истекает в июне 2021 года. В нынешнем сезоне капитан отыграл 34 матча за Реал, в которых забил 7 голов.

Ранее сообщалось, что Серхио Рамос принял участие во флешмобе в честь врачей, борющихся с коронавирусом.