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Реал предложит Рамосу новый контракт

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"Сливочные" предложат 34-летнему испанцу контракт, рассчитанный до 2022 года.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
Getty Images

Мадридский Реал планирует подписать новый контракт с капитаном команды Серхио Рамосом.

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По информации издания AS, "сливочные" хотят сохранить в команде надежного защитника и готовы предложить ему соглашение до 2022 года.

Действующий контракт Рамоса с Королевским клубом истекает в июне 2021 года. В нынешнем сезоне капитан отыграл 34 матча за Реал, в которых забил 7 голов.

Ранее сообщалось, что Серхио Рамос принял участие во флешмобе в честь врачей, борющихся с коронавирусом.

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Теги: Реал, Серхио Рамос, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, чемпионат Испании, контракт
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