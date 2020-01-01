Стало известно, какой клуб сделал стомиллионное предложение Барселоне по Фати

Каталонский клуб ответил отказом.

Руководство Барселоны ранее отклонило трансферное предложение по своему игроку Ансу Фати.

За юного футболиста предлагали 100 миллионов евро, но не было известно, кто был готов заплатить такие деньги за 17-летнего вингера.

Как сообщает Sport.es, такую огромную сумму предлагал Манчестер Юнайтед, который хотел видеть Ансу в своем клубе.

В текущем сезоне Фати сыграл 16 матчей за Барселону, в которых сумел забить четыре гола и отдать одну голевую передачу.

Ранее стала известна судьба Фати в Барселоне.