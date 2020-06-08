Футболист Реала получил повреждение на тренировке
У испанца выявлена мышечная травма.
Футболист мадридского Реала и сборной Испании Начо Фернандес получил повреждение во время тренировочного процесса команды, об этом сообщает официальный сайт “сливочных“.
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Как информирует пресс-служба команды, защитник прошел медицинское обследование, по результатом которого стала известно, что у него выявлена мышечная травма прямой мышцы правого бедра.
На данный момент неизвестно, сколько Начо пропустит из-за повреждения.
Ранее сообщалось, что Лунин будет вторым голкипером Реала в следующем сезоне.
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