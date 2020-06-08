Месси возобновил тренировки в общей группе

Капитан каталонцев восстановился после повреждения.

Нападающий Барселоны Лионель Месси начал заниматься в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

New week! Season is resuming! GET YOUR HANDS IN THE AIR! 🙌🙌🙌🙌🙌 pic.twitter.com/ZOaq85fpCC — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) June 8, 2020

Отмечается, что футболист тренировался с партнерами по команде без ограничений.

Напомним, ранее у аргентинца были проблемы с правым квадрицепсом.