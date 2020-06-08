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Месси возобновил тренировки в общей группе

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Капитан каталонцев восстановился после повреждения.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Нападающий Барселоны Лионель Месси начал заниматься в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Отмечается, что футболист тренировался с партнерами по команде без ограничений.

Напомним, ранее у аргентинца были проблемы с правым квадрицепсом.

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Теги: футбол, Барселона, Лионель Месси, чемпионат Испании, Ла Лига
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