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Сетьен: Все игроки очень увлечены предстоящими матчами

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Наставник каталонцев рассказал, когда его подопечные будут в оптимальной форме.
Кике Сетьен
Кике Сетьен
Getty Images

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен оценил подготовку команды к возобновлению сезона.

“Все игроки очень увлечены предстоящими матчами. Футболисты отдохнули, и это прекрасно для нас. У команды особая мотивация, для каждого из них.

У нас все хорошо, и мы знаем, что должны быть в отличной форме, чтобы бороться и побеждать в каждом матче. Посмотрим, какие трудности создадут наши оппоненты.

Команда в неплохом состоянии для той работы, которую мы проделали. Нам понадобится еще одна неделя, чтобы по-настоящему быть в форме“, - цитирует специалиста официальный сайт клуба.

Ознакомьтесь также с расписанием ближайших туров Ла Лиги.

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Теги: футбол, Кике Сетьен, Барселона, чемпионат Испании, Ла Лига
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Источник: www.fcbarcelona.com

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