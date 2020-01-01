Сетьен: Все игроки очень увлечены предстоящими матчами

Наставник каталонцев рассказал, когда его подопечные будут в оптимальной форме.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен оценил подготовку команды к возобновлению сезона.

“Все игроки очень увлечены предстоящими матчами. Футболисты отдохнули, и это прекрасно для нас. У команды особая мотивация, для каждого из них.

У нас все хорошо, и мы знаем, что должны быть в отличной форме, чтобы бороться и побеждать в каждом матче. Посмотрим, какие трудности создадут наши оппоненты.

Команда в неплохом состоянии для той работы, которую мы проделали. Нам понадобится еще одна неделя, чтобы по-настоящему быть в форме“, - цитирует специалиста официальный сайт клуба.

Ознакомьтесь также с расписанием ближайших туров Ла Лиги.