Куртуа: Азар нужен нам для борьбы за титул Примеры

Бельгиец поддержал своего соотечественника.

Голкипер Реала Тибо Куртуа высказался о значимости полузащитника команды Эдена Азара.

"С Азаром все хорошо. Он набрал удивительный ритм, но нам нужно двигаться постепенно. Не стоит надеяться, что Эден будет в лучшей форме, не сыграв ни одного матча. Азар нужен нам, чтобы бороться за титул Примеры".

Бельгиец также высказался о возобновлении сезона в чемпионате Испании.

"С нетерпением ждем возобновления сезона. Хотим снова сражаться за чемпионство. Без болельщиков все будет иначе. Здорово, когда на стадионе есть фанаты. Это создает атмосферу - даже на выездных встречах", - приводит слова Куртуа Goal со ссылкой на Movistar.

Ранее Эден Азар признался, что у него выдался плохой первый сезон в Реале.