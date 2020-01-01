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Куртуа: Азар нужен нам для борьбы за титул Примеры

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Бельгиец поддержал своего соотечественника.
Тибо Куртуа
Тибо Куртуа
Getty Images

Голкипер Реала Тибо Куртуа высказался о значимости полузащитника команды Эдена Азара.

"С Азаром все хорошо. Он набрал удивительный ритм, но нам нужно двигаться постепенно. Не стоит надеяться, что Эден будет в лучшей форме, не сыграв ни одного матча. Азар нужен нам, чтобы бороться за титул Примеры".

Бельгиец также высказался о возобновлении сезона в чемпионате Испании.

"С нетерпением ждем возобновления сезона. Хотим снова сражаться за чемпионство. Без болельщиков все будет иначе. Здорово, когда на стадионе есть фанаты. Это создает атмосферу - даже на выездных встречах", - приводит слова Куртуа Goal со ссылкой на Movistar.

Ранее Эден Азар признался, что у него выдался плохой первый сезон в Реале.

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Теги: футбол, Тибо Куртуа, Реал, чемпионат Испании, Ла Лига
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