Куман: Надеюсь, у меня будет возможность возглавить Барселону

Специалист может покинуть сборную Нидерландов после чемпионата Европы.

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман признался, что хотел бы возглавить Барселону.

“Мне звонили из Барсы, я уже говорил об этом. Но я хочу сказать свое последнее слово в сборной. Я думал, что этим летом у нас будет Евро-2020.

Я доволен тем, как обстоят дела в национальной команде. Это для меня самое главное на данный момент. Никто из нас не знает, что произойдет в будущем.

В моем контракте есть пункт, который позволит мне покинуть работу сборной после чемпионата Европы, но сейчас не время думать об этом. Все знают, что я мечтаю тренировать Барселону.

Надеюсь, у меня будет возможность сделать это в будущем. Но, как всегда, это зависит от ваших результатов и успехов в качестве тренера. Нужно много опыта, чтобы тренировать такую команду, как Барса“, - цитирует специалиста Goal со ссылкой Catalunya Radio.

Ранее рассказал, как отказал Барселоне.