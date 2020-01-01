Куман: Надеюсь, у меня будет возможность возглавить Барселону
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман признался, что хотел бы возглавить Барселону.
“Мне звонили из Барсы, я уже говорил об этом. Но я хочу сказать свое последнее слово в сборной. Я думал, что этим летом у нас будет Евро-2020.
Я доволен тем, как обстоят дела в национальной команде. Это для меня самое главное на данный момент. Никто из нас не знает, что произойдет в будущем.
В моем контракте есть пункт, который позволит мне покинуть работу сборной после чемпионата Европы, но сейчас не время думать об этом. Все знают, что я мечтаю тренировать Барселону.
Надеюсь, у меня будет возможность сделать это в будущем. Но, как всегда, это зависит от ваших результатов и успехов в качестве тренера. Нужно много опыта, чтобы тренировать такую команду, как Барса“, - цитирует специалиста Goal со ссылкой Catalunya Radio.
Ранее рассказал, как отказал Барселоне.
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