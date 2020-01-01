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Лунин будет вторым голкипером Реала в следующем сезоне - Diario Madridista

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Украинец может вернуться в стан "сливочных" в ближайшее время.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
www.realoviedo.es

Голкипер Овьедо Андрей Лунин, права на которого принадлежат Реалу, может вернуться в Мадрид после завершения сезона-2019/20. Об этом сообщает Diario Madridista.

Отмечается, что в следующей кампании украинец будет вторым номером команды после Тибо Куртуа. Специалисты довольны, как футболист работает на тренировках.

Наставник “сливочных“ Зинедин Зидан также считает, что аренды в Вальядолид и Овьедо не дали должного эффекта для прогресса Андрея, поэтому Лунин будет заниматься вместе с Реалом.

При этом пока неизвестна судьба арендованного в ПСЖ Альфонса Ареоля.

Ранее Лунин заявил, что сделает все, чтобы закрепиться в Реале.

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Теги: футбол, Андрей Лунин, Реал, чемпионат Испании, Ла Лига
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