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Стала известна судьба Хакими в Реале

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Воспитанник клуба подпишет новый контракт.
Ашраф Хакими
Ашраф Хакими
Getty Images

Защитник Реала Ашраф Хакими, который ныне выступает за дортмундскую Боруссию правах аренды, вернется в мадридский клуб по окончании сезона-2019/20, об этом сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

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По информации источника, 21-летний игрок подпишет новое соглашение со “сливочными“, которое будет рассчитано до 2025 года. Действующий контракт футболиста с мадридским Реалом рассчитан до лета 2021 года.

В текущем сезоне Хакими провел 29 матчей за “шмелей“, в которых забил пять голов и выполнил десять голевых передач. 

Ранее сообщалось, что скандальный нападающий Реала согласился на переход в Милан.

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Теги: Ашраф Хакими, Реал Мадрид, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
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