Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Модрич: Моуринью едва не довел Роналду до слез

Комментариев: 0
Португалец раскритиковал соотечественника за расслабленность.
Жозе Моуринью и Криштиану Роналду
Жозе Моуринью и Криштиану Роналду
Getty Images

Футболист Реала Лука Модрич рассказал о конфликте бывшего форварда “сливочных“ Криштиану Роналду и экс-тренера команды Жозе Моуринью.

Читай также: Роналду - первый в мире футболист-миллиардер

“Меня удивила реакция Моуринью. Мы сумели выиграть со счетом 2:0 в Кубке Испании. Роналду не вернулся в оборону в одном из моментов, и Жозе пришел в ярость из-за этого. Они долго спорили на поле.

В перерыве я увидел отчаянного Роналду на грани слез. Он сказал: “Я делаю все возможное, а он продолжает критиковать меня“. Тогда подошел Моуринью и снова начал высказывать Криштиану о его ошибках. Было настолько жарко, что их стычку предотвратило лишь наше вмешательство“, - приводит слова Модрича Marca со ссылкой на автобиографию игрока.

Ранее Моуринью признался, что плакал после победы над Динамо.

Поделись:
Теги: Лука Модрич, Жозе Моуринью, Криштиану Роналду, Ла Лига, чемпионат Испании, Реал Мадрид, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь