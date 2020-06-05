Модрич: Моуринью едва не довел Роналду до слез

Португалец раскритиковал соотечественника за расслабленность.

Футболист Реала Лука Модрич рассказал о конфликте бывшего форварда “сливочных“ Криштиану Роналду и экс-тренера команды Жозе Моуринью.

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“Меня удивила реакция Моуринью. Мы сумели выиграть со счетом 2:0 в Кубке Испании. Роналду не вернулся в оборону в одном из моментов, и Жозе пришел в ярость из-за этого. Они долго спорили на поле.

В перерыве я увидел отчаянного Роналду на грани слез. Он сказал: “Я делаю все возможное, а он продолжает критиковать меня“. Тогда подошел Моуринью и снова начал высказывать Криштиану о его ошибках. Было настолько жарко, что их стычку предотвратило лишь наше вмешательство“, - приводит слова Модрича Marca со ссылкой на автобиографию игрока.

Ранее Моуринью признался, что плакал после победы над Динамо.