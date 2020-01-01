Роберто Карлос встал на защиту игрока Реала

Бразилец поддержал футболиста.

Легендарный футболист Реала Роберто Карлос поделился мнением о возможном уходе полузащитника “сливочных“ Хамеса Родригеса.

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“Хамес - феномен, я очень к нему привязан. Прошу у всех немного терпения по поводу него.

Когда Родригес появляется на поле, то он показывает отличную игру. У него многое изменилось, но самое главное, что он уверен в себе и продолжает тренироваться, как раньше. Фанаты очень любят его, ведь он прекрасный игрок.

Ему нужно время, дайте его. В команде не 11 игроков, а 25. Хамес будет продолжать играть с прежней уверенностью и показывать свой интеллект на поле. Я очень привязан к нему“, - приводит слова Карлоса BLU Radio.

Ранее сообщалось, что Хамес близок к переходу в Атлетико.