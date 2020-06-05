Барселона возобновит переговоры о контракте с Месси

Стороны проведут очередные переговоры.

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу намерен в ближайшее время возобновить переговоры с нападающим Лионелем Месси о новом контракте, об этом сообщает Marca.

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По информации источника, аргентинский футболист хочет обсудить новое соглашение с клубом уже по окончанию сезона. Действующий контракт нападающего с “сине-гранатовыми“ истекает в июне 2021 года.

Отмечается, что Месси готов оставаться в команде и дальше, но не желает продлевать договор более, чем на год. Кроме того, Лионель хочет иметь возможность на бесплатный уход из клуба в следующее летнее трансферное окно.

Напомни, что Месси может не сыграть в первом матче после возобновления сезона из-за повреждения.