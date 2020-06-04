Испанец включил игроков Барселоны, Реала и Ювентуса.

Бывший полузащитник Барселоны Андрес Иньеста составил портрет идеального футболиста.

По информации Marca, испанец назвал Лионеля Месси, который обладает феноменальной левой ногой, что касается правой - это роль отведена Хави.

Иньеста также выделил капитана мадридского Реала Серхио Рамоса за его умение играть на втором этаже. Что касается физической формы, то легендарный испанец назвал бывшего игрока “сливочных“, который ныне выступает за Ювентус, Криштиану Роналду.

Ранее Клопп назвал самого стильного тренера.