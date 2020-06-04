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Иньеста составил портрет идеального футболиста

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Испанец включил игроков Барселоны, Реала и Ювентуса.
Андрес Иньеста
Андрес Иньеста
Getty Images

Бывший полузащитник Барселоны Андрес Иньеста составил портрет идеального футболиста.

По информации Marca, испанец назвал Лионеля Месси, который обладает феноменальной левой ногой, что касается правой - это роль отведена Хави.

Иньеста также выделил капитана мадридского Реала Серхио Рамоса за его умение играть на втором этаже. Что касается физической формы, то легендарный испанец назвал бывшего игрока “сливочных“, который ныне выступает за Ювентус, Криштиану Роналду.

Ранее Клопп назвал самого стильного тренера.

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Теги: Андрес Иньеста, футбол
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