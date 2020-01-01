Стали известны подробности травмы Месси
Нападающий Барселоны Лионель Месси во время подготовки к возобновлению Ла Лиги получил травму. Как сообщает пресс-служба “сине-гранатовых“, у аргентинца повреждение правого квадрицепса.
“Капитан Барселоны Лео Месси получил небольшую травму правого квадрицепса. Сейчас он тренируется отдельно от команды, выполняя особые упражнения, чтобы избежать ненужных рисков.
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До возвращения на поле осталось восемь дней и он должен быть в состоянии присоединиться к своим товарищам по команде“, - говорится в заявлении клуба.
Других подробностей каталонцы пока не сообщают, но они рассчитывают, что Месси сыграет в первом матче чемпионата Испании после паузы, вызванной пандемией коронавируса.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси не покинет Барселону до 2021 года.
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