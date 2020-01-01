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Гризманн: Я никогда так долго не обходился от футбола

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Игрок каталонского клуба отметил, что будет странно играть без зрителей.
Антуан Гризманн
Антуан Гризманн
Getty Images

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн поделился ожиданиями от скорого возобновления сезона в Испании после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

“Первую игру мы проведем на Мальорке, но будет очень странно выступать без зрителей. Я впервые испытаю что-то подобное.

Я никогда так долго не обходился от футбола, но зато я смог насладиться временем с детьми“, - цитирует Гризманна Goal со ссылкой на прямой эфир в Twitch.

Напомним, рестарт Ла Лиги состоится 11 июня, а первым поединком после паузы станет противостояние между Севильей и Бетисом.

Отметим, что Барселона свой первый поединок проведет на выезде 13 июня против Мальорки.

Ранее сообщалось, что Барселона выбрала шесть неприкосновенных игроков, все остальные могут быть проданы.

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Теги: Антуан Гризманн, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании
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