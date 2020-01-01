Гризманн: Я никогда так долго не обходился от футбола

Игрок каталонского клуба отметил, что будет странно играть без зрителей.

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн поделился ожиданиями от скорого возобновления сезона в Испании после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

“Первую игру мы проведем на Мальорке, но будет очень странно выступать без зрителей. Я впервые испытаю что-то подобное.

Я никогда так долго не обходился от футбола, но зато я смог насладиться временем с детьми“, - цитирует Гризманна Goal со ссылкой на прямой эфир в Twitch.

Напомним, рестарт Ла Лиги состоится 11 июня, а первым поединком после паузы станет противостояние между Севильей и Бетисом.

Отметим, что Барселона свой первый поединок проведет на выезде 13 июня против Мальорки.

Ранее сообщалось, что Барселона выбрала шесть неприкосновенных игроков, все остальные могут быть проданы.