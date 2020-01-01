Бэйл застраховал левую ногу на крупную сумму

Футболист застраховал одну из своих конечностей на случай получения травмы.

Игрок мадридского Реала и сборной Уэльса Гарет Бэйл рассказал, что застраховал свою левую ногу от серьезных повреждений.

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Гарtт был героем подкаста Эрика Андерса Ланга. Во время интервью Бэйл по поводу страховки сказал: "Да, это так". 30-летний футболист не рассказал, на какую именно сумму застрахована его нога.

По мнению экспертов букмекерской конторы William Hill, сумма страховки может составлять около 100 миллионов фунтов (111 миллионов евро).

"Мы провели небольшое исследование и пришли к выводу, что его нога стоит столько же, сколько улыбка Джулии Робертс, ноги Майкла Флэтли и попа Кайли Миноуг.

Если бы вы собирались подписать Бэйла, то, мы полагаем, он стоил бы около 2/3 от суммы трансфера Криштиану Роналду. Поэтому его нога, вероятно, застрахована на сумму чуть менее 100 миллионов фунтов", - цитирует пресс-секретаря конторы Руперта Адамса The Mirror.

Ранее сообщалось, что Реал готов избавиться от Гарэта Бэйла за унизительную сумму.