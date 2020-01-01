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Тяжелые времена: У Барселоны нет денег на летние трансферы

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Каталонцы испытывают серьезные финансовые трудности из-за кризиса, вызванного коронавирусом.
У Барселоны нет денег на трансферы
У Барселоны нет денег на трансферы
Getty Images

Барселона попала в затруднительное положение - у клуба нет средств для покупки игроков на трансферном рынке летом.

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По информации ESPN, пандемия коронавируса и приостановка сезона серьезно ударила по финансовому состоянию клуба. Единственным вариантом для “сине-гранатовых“ является продажа ненужных игроков, и на вырученные деньги клуб сможет купить необходимых футболистов.

Отметим, что прошлым летом Барселона потратилась на трансферы Френки Де Йонга, Антуана Гризманна, Хуниора Фирпо и Нето, а зимой купила Мартина Брайтвейта.

Ранее сообщалось, что игроки Барселоны отказались во второй раз идти на понижение зарплаты.

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Теги: Барселона, чемпионат Испании по футбол, Ла Лига, футбол, вне игры, трансферы, кризис, чемпионат Испании
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