Тяжелые времена: У Барселоны нет денег на летние трансферы

Каталонцы испытывают серьезные финансовые трудности из-за кризиса, вызванного коронавирусом.

У Барселоны нет денег на трансферы Getty Images

Барселона попала в затруднительное положение - у клуба нет средств для покупки игроков на трансферном рынке летом.

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По информации ESPN, пандемия коронавируса и приостановка сезона серьезно ударила по финансовому состоянию клуба. Единственным вариантом для “сине-гранатовых“ является продажа ненужных игроков, и на вырученные деньги клуб сможет купить необходимых футболистов.

Отметим, что прошлым летом Барселона потратилась на трансферы Френки Де Йонга, Антуана Гризманна, Хуниора Фирпо и Нето, а зимой купила Мартина Брайтвейта.

Ранее сообщалось, что игроки Барселоны отказались во второй раз идти на понижение зарплаты.