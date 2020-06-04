Нападающий Атлетико избежал тюремного срока за неуплату налогов

Диего Коста отделался крупным штрафом.

Форварда мадридского Атлетико Диего Косту оштрафовали за неуплату налогов. Об этом сообщает Marca.

Футболиста признали виновным в нарушении налогового законодательства в Испании и приговорили к шести месяцам тюрьмы. По законам страны, тюремное заключение сроком менее двух лет можно заменить на штраф, поэтому испанец заплатил 36 тысяч евро.

Кроме того, Коста признал себя виновным в уклонении от налогов в 2014 году и отдал в казну страны 1,1 млн евро.