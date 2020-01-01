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Марсело: Когда мы выигрываем трофей, не думаем о том, чтобы остановиться

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Бразилец отметил, что в Мадриде его научили бороться до конца.
Марсело
Марсело
Getty Images

Защитник Реала Марсело высказался о философии “сливочных“.

“Самое главное, что когда мы выигрываем трофей, мы не думаем о том, чтобы остановиться. Мы всегда думаем о том, чтобы выиграть больше, даже если мы выиграли три раза кряду.

Когда я приехал сюда, Мадрид научил меня бороться до конца. Побеждать во всех финалах. Когда мы думаем, что выиграли все, мы хотим победить снова. Это наш образ мышления“, - отметил бразилец в интервью Real Madrid TV.

Ранее сообщалось, что скандальный нападающий Реала согласился на переход в Милан.

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Теги: футбол, Марсело, Реал Мадрид, чемпионат Испании, Ла Лига
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