Месси может не сыграть в первом матче после возобновления сезона
У аргентинца есть небольшое повреждение.
Нападающий Барселоны Лионель Месси может пропустить матч 28 тура чемпионата Испании, который пройдет 13 июня. Об этом сообщает El Chiringuito.
Отмечается, что у аргентинца есть проблемы с приводящей мышцей бедра. Из-за этого футболист пропустил тренировку в общей группе.
Восстановление Месси может занять до десяти дней.
Ранее стало известно расписание ближайших туров Ла Лиги.
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