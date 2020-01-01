Месси может не сыграть в первом матче после возобновления сезона

У аргентинца есть небольшое повреждение.

Нападающий Барселоны Лионель Месси может пропустить матч 28 тура чемпионата Испании, который пройдет 13 июня. Об этом сообщает El Chiringuito.

Отмечается, что у аргентинца есть проблемы с приводящей мышцей бедра. Из-за этого футболист пропустил тренировку в общей группе.

Восстановление Месси может занять до десяти дней.

Ранее стало известно расписание ближайших туров Ла Лиги.