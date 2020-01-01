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Месси может не сыграть в первом матче после возобновления сезона

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У аргентинца есть небольшое повреждение.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Нападающий Барселоны Лионель Месси может пропустить матч 28 тура чемпионата Испании, который пройдет 13 июня. Об этом сообщает El Chiringuito.

Отмечается, что у аргентинца есть проблемы с приводящей мышцей бедра. Из-за этого футболист пропустил тренировку в общей группе.

Восстановление Месси может занять до десяти дней.

Ранее стало известно расписание ближайших туров Ла Лиги.

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Теги: футбол, Лионель Месси, Барселона, чемпионат Испании, Ла Лига
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