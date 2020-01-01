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Агент Бэйла: Гарет не хочет уходить из Реала

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Джонатан Барнетт отметил, что его клиент счастлив в Мадриде.
Гарет Бэйл
Гарет Бэйл
Getty Images

Форварда Реала Гарет Бэйл не планирует покидать команду в ближайшее время. Об этом сообщил агент валлийца Джонатан Барнетт.

“Я всегда говорил, что Гарет счастлив в Мадриде. Он ведет хороший образ жизни. Не вижу причин для ухода из Реала.

Он доволен свой жизнью. С финансовой точки зрения он обеспечил не только себя, но своих детей и внуков. Не думаю, что он хочет уходить в данный момент“, - цитирует Барнетта BBC.

Отметим, что текущий контракт Бэйла с Реалом рассчитан до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Реал готов избавиться от Бэйла за унизительную сумму.

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Теги: футбол, Реал, Гарет Бэйл
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