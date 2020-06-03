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Ракитич может вернуться в Севилью

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Хорват готов пойти на снижение зарплаты.
Иван Ракитич
Иван Ракитич
Getty Images

Футболист Барселоны Иван Ракитич может вернуться в Севилью, об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, севильский клуб заинтересован в возвращении полузащитника, однако проблемой является контракт футболиста с Барселоной, который рассчитан до 2021 года.

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Каталонский клуб требует за хорват 15-20 миллионов евро. Руководство Севильи не готово выплачивать столько за 32-летнего футболиста, ведь команда переживает экономический кризис из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что Ракитич готов пойти на существенное снижение зарплаты в Севильи, если они все же захотят выкупить его контракт у “сине-гранатовых“.

Напомним, что полузащитник выступал за Севилью с 2011-го по 2014-й, а после перебрался Барселону за 18 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Месси не покинет Барселону до 2021 года.

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Теги: Иван Ракитич, Барселона, Севилья, футбол, Ла Лига, чемпионат Испании
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