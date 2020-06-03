Касильяс назвал двух лучших футболистов в истории Реала
Легендарный вратарь выбрал лучших.
Легендарный вратарь сборной Испании и Реала Икер Касильяс назвал лучших игроков в истории мадридского клуба.
“Три лучших футболиста в истории Реала? Я не смогу трех назвать. Но вот два - Дон Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду“, - заявил Икер.
Также Касильяс назвал испанцев, которые должны были получить Золотой мяч за свою футбольную карьеру.
“Я считаю, что из испанцев должны были получить: Рауль, Серхио Рамос, Хави и Иньеста. Они точно заслужили на Золотой мяч за свою карьеру“, - отметил вратарь в интервью AS.
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