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Касильяс назвал двух лучших футболистов в истории Реала

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Легендарный вратарь выбрал лучших.
Икер Касильяс
Икер Касильяс
Getty Images

Легендарный вратарь сборной Испании и Реала Икер Касильяс назвал лучших игроков в истории мадридского клуба.

“Три лучших футболиста в истории Реала? Я не смогу трех назвать. Но вот два - Дон Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду“, - заявил Икер.

Также Касильяс назвал испанцев, которые должны были получить Золотой мяч за свою футбольную карьеру.

“Я считаю, что из испанцев должны были получить: Рауль, Серхио Рамос, Хави и Иньеста. Они точно заслужили на Золотой мяч за свою карьеру“, - отметил вратарь в интервью AS.

Ранее Касильяс сделал резонансное заявление.

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Теги: Икер Касильяс, Реал Мадрид, футбол
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