Барселона отказалась от трансфера Неймара
У каталонского клуба нет денег на приобретение бразильца.
Руководство Барселоны отказалось от идеи возвращения нападающего ПСЖ Неймара в ближайшее трансферное окно, об этом сообщает Sport.es.
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По информации источника, боссы французского клуба готовы продать бразильца за 175 миллионов евро. Данная сумма не устраивает “сине-гранатовых“, ведь у них нет таких средств на покупку.
Отмечается, что ПСЖ не рассматривает включение игроков в сделку, ведь хотят получить деньги за Неймара.
Напомним, что в 2017 году бразилец перешел из Барселоны в парижский клуб за 222 миллионов евро.
Ранее Интер поставил ультиматум Барселоне по трансферу Мартинеса.
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