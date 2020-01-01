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Барселона отказалась от трансфера Неймара

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У каталонского клуба нет денег на приобретение бразильца.
Неймар
Неймар
Getty Images

Руководство Барселоны отказалось от идеи возвращения нападающего ПСЖ Неймара в ближайшее трансферное окно, об этом сообщает Sport.es.

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По информации источника, боссы французского клуба готовы продать бразильца за 175 миллионов евро. Данная сумма не устраивает “сине-гранатовых“, ведь у них нет таких средств на покупку.

Отмечается, что ПСЖ не рассматривает включение игроков в сделку, ведь хотят получить деньги за Неймара.

Напомним, что в 2017 году бразилец перешел из Барселоны в парижский клуб за 222 миллионов евро.

Ранее Интер поставил ультиматум Барселоне по трансферу Мартинеса.

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Теги: Барселона, Неймар, Лаутаро Мартинес, футбол
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