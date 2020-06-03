Остается в Атлетико: Сауль разыграл болельщиков новостью о новом клубе
Испанец принял решение создать свою команду.
Полузащитник Атлетико Сауль Ньигес, ранее объявивший о переходе в новый клуб, опроверг информацию об уходе из Атлетико.
Как оказалось, так оригинально футболист решил представить собственную футбольную команду, которая будет заниматься развитием молодых игроков.
THERE IS A NEW TEAM IN THE CITY @clubcostacity— Saúl Ñiguez (@saulniguez) June 3, 2020
🔗 https://t.co/5DnWj0KRYQ pic.twitter.com/qk980lCi0R
Отмечается, что команда получит название Клуб Коста Сити и будет базироваться в городе Эльче, в котором родился сам испанец.
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