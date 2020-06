Остается в Атлетико: Сауль разыграл болельщиков новостью о новом клубе

Полузащитник Атлетико Сауль Ньигес, ранее объявивший о переходе в новый клуб, опроверг информацию об уходе из Атлетико.

Как оказалось, так оригинально футболист решил представить собственную футбольную команду, которая будет заниматься развитием молодых игроков.

THERE IS A NEW TEAM IN THE CITY @clubcostacity



