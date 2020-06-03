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Остается в Атлетико: Сауль разыграл болельщиков новостью о новом клубе

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Испанец принял решение создать свою команду.
Сауль Ньигес
Сауль Ньигес
Getty Images

Полузащитник Атлетико Сауль Ньигес, ранее объявивший о переходе в новый клуб, опроверг информацию об уходе из Атлетико.

Как оказалось, так оригинально футболист решил представить собственную футбольную команду, которая будет заниматься развитием молодых игроков.

Отмечается, что команда получит название Клуб Коста Сити и будет базироваться в городе Эльче, в котором родился сам испанец.

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Теги: футбол, Сауль Ньигес, Атлетико
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