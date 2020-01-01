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Доигровка матча, сорванного из-за оскорблений Зозули, состоится 10 июня

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Командам необходимо доиграть второй тайм.
Роман Зозуля
Роман Зозуля
albacetebalompie.es

В Испании приняли решение о том, когда будет доигран сорванный матч Сегунды между Альбасете и Райо Вальекано.

Команды проводили матч 20-го тура 15 декабря 2019 года, однако фанаты Райо выкрикивали оскорбительные слова в адрес украинского форварда Альбасете Романа Зозули. В итоге команда украинца отказалась выходить на второй тайм.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Испании, доигровка этого поединка назначена на 10 июня 2020 года. Встреча пройдет при пустых трибунах. Обе команды согласились с назначенной датой.

Отметим, что Райо Вальекано получил наказание за оскорбления в адрес Зозули. Клуб пытался его оспорить, однако апелляция была отклонена.

Ранее сообщалось, что Роман Зозуля получил медаль от Минобороны Украины.

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Теги: Роман Зозуля, Альбасете, Райо Вальекано, Сегунда, футбол
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