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Игроки Барселоны отказались от еще одного снижения зарплаты

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Игроки не готовы терять еще больше денег из-за финансового кризиса, вызванного коронавирусом.
Игроки Барселоны против очередного снижения зарплат
Игроки Барселоны против очередного снижения зарплат
Getty Images

Футболисты каталонской Барселоны отказались от предложения клуба вновь урезать им зарплаты.

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Как известно, в конце марта "сине-гранатовые" официально объявили о том, что клуб договорился с игроками о снижении окладов из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Благодаря этому Барселона уже сэкономила более 40 миллионов евро.

Однако, по информации RAC1, 23 мая президент каталонцев Жозеп Бартомеу вновь предложил игрокам отказаться от части зарплаты. Как уточняет Catalunya Radio, это помогло бы клубу сэкономить еще около 10 миллионов евро, но футболисты отказались.

Ранее сообщалось, что одесский Черноморец объявил о снижении зарплат футболистов.

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Теги: Барселона, Ла Лига, чемпионат Испании по футболу, футбол, вне игры, зарплата, чемпионат Испании
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