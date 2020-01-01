Бензема: Зидан сказал нам наслаждаться игрой в футбол

Француз рассказал о подготовке команды к рестарту чемпионата Испании.

Нападающий Реала Карим Бензема рассказал о полноценных тренировках команды после карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

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“Главное послание Зидана команде - наслаждайтесь игрой футбол. На этой неделе у нас было больше работы с мячом, чем на прошлой. Мы делаем больше силовой работы, ведь мы все ближе к возобновлению Ла Лиги.

Адаптация к тренировочному процессу была очень хорошей, шаг за шагом. Нам гораздо лучше заниматься здесь, с товарищами по команде и с мячом, потому что намного сложнее работать дома“, - сказал Бензема Real Madrid TV.

Напомним, рестарт Ла Лиги запланирован на 11 июня.