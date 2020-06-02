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В Ла Лиге и Сегунде выявили антитела к коронавирусу у 160 человек

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Стали известны результаты тестирования игроков и сотрудников испанских клубов.
Семь случаев заражения COVID-19 обнаружили в Барселоне
Семь случаев заражения COVID-19 обнаружили в Барселоне
Getty Images

В Испании провели тестирование футболистов и персонала клубов Ла Лиги и Сегунды на коронавирус.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на COPE, у 160 челок были обнаружены в крови антитела к COVID-19. В их число входят и семь положительных результатов в Барселоне, информация о которых была скрыта клубом.

Напомним, возобновление Ла Лиги запланировано на 11 июня. Ранее стало известно расписание двух ближайших туров чемпионата Испании.

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Теги: Ла Лига, чемпионат Испании по футболу, Сегунда, футбол, коронавирус, COVID-19
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