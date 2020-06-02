Семь заболевших: Барселона скрыла информацию о заразившихся коронавирусом

Футболисты и сотрудники клуба переболели в начале пандемии.

В Барселоне был выявлен коронавирус Getty Images

В Барселоне пять футболистов и два сотрудника тренерского штаба переболели коронавирусом,об этом сообщает AS со ссылкой на радиостанцию RAC1.

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По информации источника, руководство “сине-гранатовых“ приняло решение скрыть эту информацию от общества.

Сообщается, что игроки и тренерский штаб каталонского клуба сдали тесты на коронавирус в начале пандемии. Семь образцов оказались позитивными.

У всех зараженных болезнь проходила без симптомов, а проверка перед возвращением к тренировочному процессу показала отрицательный результат.

Ранее сообщалось, что Лейпциг скрыл информацию о заражении игрока коронавирусом.