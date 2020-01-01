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Экс-футболист Шахтера может перейти в Атлетико

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Бразилец, вероятно, станет участником обмена.
Дуглас Коста
Дуглас Коста
Getty Images

Футболист Ювентуса Дуглас Коста может покинуть клуб в летнее трансферное окно, об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.

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По информации источника, бразильский вингер может стать участником обмена между туринским клубом и Атлетико.

Главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне намерен усилить атаку “матрасников“. Ориентировочная трансферная стоимость Косты составляет 50 миллионов евро, что является большой суммой для “матрасников“.

Таким образом, Атлетико готов предложить обмен, отправив в Ювентус Томаса Партея или Стефана Савича.

Ранее Коста признался, что задумывается об окончании карьеры.

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Теги: Дуглас Коста, Ювентус, Атлетико Мадрид, футбол
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