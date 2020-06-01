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Он остается: Месси не покинет Барселону до 2021 года

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Аргентинец не сможет покинуть клуб бесплатно.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Лидер Барселоны Лионель Месси не сможет покинуть клуб в летнее трансферное окно, об этом сообщает AS. 

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По информации источника, в контракте аргентинского нападающего был пункт, согласно которому он имел право бесплатно покинуть каталонскую команду в ближайшее трансферное окно. Однако срок действия этого пункта истек, что делает невозможным уйти с команды.

Напомним, что последний раз Месси продлевал контракт с Барселоной летом 2017 года. Действующее соглашение истекает летом 2021 года.

В текущем сезоне Лионель провел 22 матча в рамках Ла Лиги, в которых забил 19 голов и отдал 12 голевых передач.

Ранее Месси показал феноменальную форму на тренировке Барселоны.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
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гость  (аноним)  01.06.2020, 18:56
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