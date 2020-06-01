Он остается: Месси не покинет Барселону до 2021 года

Аргентинец не сможет покинуть клуб бесплатно.

Лидер Барселоны Лионель Месси не сможет покинуть клуб в летнее трансферное окно, об этом сообщает AS.

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По информации источника, в контракте аргентинского нападающего был пункт, согласно которому он имел право бесплатно покинуть каталонскую команду в ближайшее трансферное окно. Однако срок действия этого пункта истек, что делает невозможным уйти с команды.

Напомним, что последний раз Месси продлевал контракт с Барселоной летом 2017 года. Действующее соглашение истекает летом 2021 года.

В текущем сезоне Лионель провел 22 матча в рамках Ла Лиги, в которых забил 19 голов и отдал 12 голевых передач.

Ранее Месси показал феноменальную форму на тренировке Барселоны.