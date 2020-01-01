Стало известно расписание ближайших туров Ла Лиги
Чемпионат Испании возобновится 11 июня. Руководство Ла Лиги опубликовало календарь первых двух туров Ла Лиги, которая была приостановлена из-за пандемии коронавируса.
В рамках 28-го тура матчем открытия станет севильское дерби: Севилья - Бетис.
29-й тур начнется 15 июня, а завершится 18-го.
Ла Лига. 28-й тур
11 июня, 23:00: Севилья – Бетис
12 июня, 20:30: Гранада – Хетафе
12 июня, 23:00: Валенсия – Леванте
13 июня, 14:00: Эспаньол – Алавес
13 июня, 18:00: Сельта – Вильярреал
13 июня, 20:30: Леганес – Вальядолид
13 июня, 23:00: Мальорка – Барселона
14 июня, 14:00: Атлетик – Атлетико
14 июня, 20:30: Реал Мадрид – Эйбар
14 июня, 23:00: Реал Сосьедад – Осасуна
Ла Лига. 29-й тур
15 июня, 20:30: Леванте – Севилья
15 июня, 23:00: Бетис – Гранада
16 июня, 20:30: Хетафе – Эспаньол
16 июня, 20:30: Вильярреал – Мальорка
16 июня, 23:00: Барселона – Леганес
17 июня, 20:30: Эйбар – Атлетик
17 июня, 20:30: Вальядолид – Сельта
17 июня, 23:00: Осасуна – Атлетико
18 июня, 20:30: Алавес – Реал Сосьедад
18 июня, 23:00: Реал Мадрид – Валенсия
Напомним, что Месси, Рамос и Суарес стали героями клипа известного певца.
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