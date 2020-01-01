Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Стало известно расписание ближайших туров Ла Лиги

Комментариев: 0
Чемпионат Испании был прерван почти на три месяца.
Календарь Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Getty Images

Чемпионат Испании возобновится 11 июня. Руководство Ла Лиги опубликовало календарь первых двух туров Ла Лиги, которая была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

В рамках 28-го тура матчем открытия станет севильское дерби: Севилья - Бетис.

29-й тур начнется 15 июня, а завершится 18-го. 

Ла Лига. 28-й тур

11 июня, 23:00: Севилья – Бетис
12 июня, 20:30: Гранада – Хетафе
12 июня, 23:00: Валенсия – Леванте
13 июня, 14:00: Эспаньол – Алавес
13 июня, 18:00: Сельта – Вильярреал
13 июня, 20:30: Леганес – Вальядолид
13 июня, 23:00: Мальорка – Барселона
14 июня, 14:00: Атлетик – Атлетико
14 июня, 20:30: Реал Мадрид – Эйбар
14 июня, 23:00: Реал Сосьедад – Осасуна

Ла Лига. 29-й тур

15 июня, 20:30: Леванте – Севилья
15 июня, 23:00: Бетис – Гранада
16 июня, 20:30: Хетафе – Эспаньол
16 июня, 20:30: Вильярреал – Мальорка
16 июня, 23:00: Барселона – Леганес
17 июня, 20:30: Эйбар – Атлетик
17 июня, 20:30: Вальядолид – Сельта
17 июня, 23:00: Осасуна – Атлетико
18 июня, 20:30: Алавес – Реал Сосьедад
18 июня, 23:00: Реал Мадрид – Валенсия

Напомним, что Месси, Рамос и Суарес стали героями клипа известного певца.

Поделись:
Теги: Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь