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Реал отказался от покупки Хаверца

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Из-за пандемии коронавируса "сливочные" не могут себе позволить этот трансфер.
Кай Хаверц
Кай Хаверц
Getty Images

Полузащитник Байера Кай Хаверц не станет игроком Реала в ближайшее время. Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что именно “сливочные“ были главным претендентом на молодого футболиста. Кроме того, в услугах немца был лично заинтересован Зинедин Зидан.

Реалу пришлось отказаться от покупки Хаверца из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

В этом сезоне Кай сыграл за Байер 38 матчей, где забил 15 голов и сделал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Барселона заинтересована в приглашении юного таланта сборной Германии.

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Теги: футбол, Реал, Кай Хаверц, чемпионат Испании, Ла Лига
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