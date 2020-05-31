Месси: Футбол никогда не будет прежним, как и жизнь

Аргентинец высказался по поводу пандемии коронавируса.

Нападающий Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал нынешнию ситуацию, связанную с пандемией коронавируса.

По мнению футболиста, футбол, как и вся жизнь, уже никогда не будут прежними.

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"Большинство из нас не понимает, каким будет мир после сложившейся ситуации. Все произошло неожиданно для всех нас, у многих сейчас трудные времена. Эта ситуация повлияла на каждого в какой-то степени.

Люди по всему миру теряют родственников, друзей, а многие не имеют возможности нормально контактировать с обществом. Нет ничего хуже, чем потерять любимых. Мне кажется, это очень несправедливо. Футбол никогда не будет прежним, как и вся жизнь“, - цитирует Месси AS.

Напомним, чемпионат Испании официально возобновят 11 июня. Первым поединком после перерыва станет матч между Севильей и Бетисом.