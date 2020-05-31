Полузащитник Атлетико объявил об уходе из клуба

Сауль Ньигес сообщил, что через три дня назовет свой новый клуб.

Полузащитник Атлетико Сауль Ньигес сообщил, что покинет мадридский клуб.

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25-летний испанец на своей страничке в Twitter рассказал, что в скором времени назовет команду, в которой продолжит карьеру.

“Я хотел сообщить что-то важное для вас. Новый клуб. Я объявлю о нем через три дня“, - написал Сауль.

🔴 COMUNICADO 🔴



Os quería comunicar algo importante para mí. pic.twitter.com/ptEAD8falU — Saúl Ñiguez (@saulniguez) May 31, 2020

Отметим, что Сауль Ньигес выступает за Атлетико с 2012 года. За это время он дважды выиграл Лигу Европы, а также был триумфатором Кубка Испании.

Ранее сообщалось, что два топ-клуба АПЛ заинтересованы в трансфере игрока Атлетико Сауля Ньигеса.