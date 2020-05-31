Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Полузащитник Атлетико объявил об уходе из клуба

Комментариев: 0
Сауль Ньигес сообщил, что через три дня назовет свой новый клуб.
Сауль Ньигес
Сауль Ньигес
Getty Images

Полузащитник Атлетико Сауль Ньигес сообщил, что покинет мадридский клуб.

Читай также: Сауль: Не могу сказать, что в матче против Ливерпуля я страдал на поле

25-летний испанец на своей страничке в Twitter рассказал, что в скором времени назовет команду, в которой продолжит карьеру.

“Я хотел сообщить что-то важное для вас. Новый клуб. Я объявлю о нем через три дня“, - написал Сауль.

Отметим, что Сауль Ньигес выступает за Атлетико с 2012 года. За это время он дважды выиграл Лигу Европы, а также был триумфатором Кубка Испании.

Ранее сообщалось, что два топ-клуба АПЛ заинтересованы в трансфере игрока Атлетико Сауля Ньигеса.

Поделись:
Теги: Сауль Ньигес, Атлетико, Атлетико Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь