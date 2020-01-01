Куртуа: Из-за карантина интерес к миру киберспорта возрос

Бельгиец рассказал о свободном времени во время паузы в чемпионате Испании.

Голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа поведал о том, как он проводил время на карантине.

“Не то чтобы я начал готовить или что-то такое. Телевизор включал редко. Посмотрел несколько сериалов, например про Майкла Джордана, но не более. Играл в видеоигры, участвовал в разных турнирах. Честно говоря, неплохо провел время.

Я увидел, что многие спортсмены увлеклись геймингом. Из-за карантина интерес к миру киберспорта возрос. Думаю, киберспорт - единственный, кто выиграл от карантина“, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.

Ранее стало известно, когда возобновится Ла Лига.