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Куртуа: Из-за карантина интерес к миру киберспорта возрос

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Бельгиец рассказал о свободном времени во время паузы в чемпионате Испании.
Тибо Куртуа
Тибо Куртуа
Getty Images

Голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа поведал о том, как он проводил время на карантине.

“Не то чтобы я начал готовить или что-то такое. Телевизор включал редко. Посмотрел несколько сериалов, например про Майкла Джордана, но не более. Играл в видеоигры, участвовал в разных турнирах. Честно говоря, неплохо провел время.

Я увидел, что многие спортсмены увлеклись геймингом. Из-за карантина интерес к миру киберспорта возрос. Думаю, киберспорт - единственный, кто выиграл от карантина“, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.

Ранее стало известно, когда возобновится Ла Лига.

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Теги: футбол, киберспорт, Тибо Куртуа, Реал, чемпионат Испании, Ла Лига
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