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Стало известно, сколько будет зарабатывать Лаутаро в Барселоне

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Аргентинец может перебраться в Испанию летом.
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес
Getty Images

Нападающий Интера Лаутаро Мартинес может перебраться в Барселону в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Николо Скира, зарплата аргентинца в каталонском клубе составит 12 миллионов евро в год плюс бонусы.

Кроме того, источник сообщил о том, что Хуниор Фирпо может стать участником сделки. Если же это предложение устроит Интер, то “сине-гранатовые“ вместе с фулбеком готовы заплатить за Лаутаро 80 миллионов евро.

Ранее Интер поставил ультиматум Барселоне по трансферу Мартинеса. Отметим, что каталонский клуб предложил Интеру двух футболистов и деньги за Лаутаро.

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Теги: Барселона, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол, Лаутаро Мартинес, Интер
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