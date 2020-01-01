Стало известно, сколько будет зарабатывать Лаутаро в Барселоне

Аргентинец может перебраться в Испанию летом.

Нападающий Интера Лаутаро Мартинес может перебраться в Барселону в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Николо Скира, зарплата аргентинца в каталонском клубе составит 12 миллионов евро в год плюс бонусы.

Кроме того, источник сообщил о том, что Хуниор Фирпо может стать участником сделки. Если же это предложение устроит Интер, то “сине-гранатовые“ вместе с фулбеком готовы заплатить за Лаутаро 80 миллионов евро.

Ранее Интер поставил ультиматум Барселоне по трансферу Мартинеса. Отметим, что каталонский клуб предложил Интеру двух футболистов и деньги за Лаутаро.