Зидан покинул Мадрид, нарушив правила карантина

Специалисту может грозить штраф, если он не докажет, что у него была уважительная причина на поездку.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан нарушил правила карантина, введенного в Испании из-за пандемии коронавируса.

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По информации Sport.es, француза заметили в деревне в пригороде Мадрида, однако по мерам предосторожности нельзя пересекать границы города. Есть исключение - выезжать и въезжать можно только по уважительной причине.

Если полиция не получит доказательств того, что у Зидана была причина, то он заплатит штраф в размере 1500 евро.

Ранее сообщалось, что четыре игрока Севильи нарушили карантин, устроив вечеринку.